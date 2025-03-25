شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسرى إجازة الأسبوع من الدراسة بسبب العيد على المعلمين؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المعلمين بالمدارس عن الإجازة لمدة أسبوع والتى قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منحها للمدارس بسبب إجازة عيد الفطر المبارك من السبت 29 مارس حتى الجمعة 4 أبريل المقبل، هل تسرى عليهم كأعضاء هيئة تدريس بالمدارس، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الإجازة للمدارس مما يعنى عدم وجود طلاب فى هذا الأسبوع ومن ثم عدم شرح المقررات الدراسية ويحصل جميع طلاب المدارس على هذه الإجازة، ولكن المعلمين موظفين في الدولة.

وزير التعليم: إجازة عيد الفطر للمدارس من 29 مارس حتى 4 إبريل 2025

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون اجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.