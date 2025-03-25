شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ‫ارتفاع الحرارة اليوم والعظمى تسجل 29 درجة على الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن سيطرة الكتلة الباردة انتهت وهناك بداية لموجة صيف مبكر جديدة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس ربيعي نهاراً خلال اليوم الثلاثاء وبارد ليلاً ونشاط رياح شمالاً وهدوءها جنوباً.

وأضاف فهيم أن الحرارة تميل نحو الارتفاع النسبي ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري بحرارة حول 27-29 درجة مئوية و حار جنوباً "بداية من المنيا وحتى أسوان والوادي الجديد بحرارة حول 30 – 31 درجة مئوية.

أوضح فهيم أن الأجواء سوف تكون مشمسة ومستقرة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب على بعض مناطق الوادي الجديد ومصر الوسطى بعد الظهر مما يخفف من درجات الحرارة نسبياً.

وبالنسبة لحركة الرياح هادئة إلى معتدلة في معظم المناطق خاصة الصعيد مع وجود هبات متقطعة على الوجه البحري.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة والأجواء ستكون حارة فترة النهار وباردة فى ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت أن سبب عودة ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

