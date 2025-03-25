شكرا لقرائتكم خبر عن عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة العمل للإعلان قريبا عن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، بعد اعتمادها رسميا من وزير العمل محمد جبران، وذلك تزامنا مع الاستعدادات للاحتفال بالعيد فى مختلف القطاعات.

يأتي هذا القرار في إطار تنسيق الوزارة مع قرارات مجلس الوزراء، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي قد حدد الفترة من السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة للدولة.

إجازة عيد الفطر قد تمتد حتى 2 أبريل حال ثبوت الرؤية الشرعية

وفي حال أثبتت الرؤية الشرعية لـ هلال شوال أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد، فمن المتوقع تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، بما يتيح للعاملين فرصة أطول لقضاء العيد مع أسرهم.

ومن المنتظر أن تعمم وزارة العمل قرار الإجازة فور صدوره على مديرياتها بالمحافظات، لضمان تنفيذه في جميع مواقع العمل والإنتاج. كما ينظم قانون العمل إمكانية تشغيل العمال خلال أيام الإجازات إذا استدعت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على ضعف أجره اليومي وفقًا للمادة 52 من قانون العمل.



