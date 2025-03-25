شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى المعلمين والعملية الامتحانية فقد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيه لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الأعمال التي تتم بلجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية طبقاً لتاريخ بدء العمل المدرج بخطاب امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الأول 2024,2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أمر دفع بمبلغ 7946250 جنيها قيمة ما تقرر صرفه لجميع المعلمين والاداريين القائمين على الأعمال التى تتم بلجان سير الامتحانات طبقاً لتاريخ بدء العمل المدرج بخطاب امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول على اساس احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على اتخاذ اللازم نحو الالتزام بقيام مديرية التربية والتعليم بالفيوم بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة موقعاً توقيع أول وثان و ممهوراً بخاتم شعار الجمهورية.