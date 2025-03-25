شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلب وظائف بالمدرسة المصرية الألمانية ببدر و 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حاجتها لوظائف بـ المدرسة المصرية الألمانية بمدينتى بدر والسادس من أكتوبر، على أن يتم مراجعة الوظيفة المتقدم إليها ومراجعة الشروط، حيث حددت الشروط العامة للتقدم للعمل بالمدارس المصرية الألمانية:

المؤهلات المطلوبة:

درجة جامعية في التربية العلوم التربوية، أو أي مجال في سلم وإتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرحمي المشترك للغات والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألماسة والإحساس بالمسؤولية، التعاطف، القدرة على العمل. فريق المرونة القدرة على التفكير التعدي الاحترام وقبول الآخر وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل بيته متعددة الثقافات وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني.

وأوضحت أن المهارات والخبرات التالية تعتبر ميزة إضافية: خبرة في مجال الطفولة المبكرة و التعليم الابتدائي وتدريس اللغة الألمانية كلمة أجنبية ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية. خبرة وإتقان جيد للغة العربية ومعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة عبارة عن مدير مدرسة ويشترط أن يكون لدية خبرة فى مجال التدريس بالمدارس من سن 35 حتى 50 عاما ومعلم رياض الأطفال من 23 حتى 40 سنة ومعلم لغة عربية خبرة فى مجال التخصص من سن 23 حتى 40 سنة، ويمكن التقدم من خلال الرابط التالى https://tawzef.emis.gov.eg/