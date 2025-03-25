شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر الثلاثاء 25 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 25 مارس 2025 10:26 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم الثلاثاء 25-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 25 من أيام رمضان .
موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:
- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:02 م
- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:06 م
- موعد أذان الظهر بطنطا 12:03 م
- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:01 م
- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:01 م
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- موعد أذان الظهر بسوهاج 11:59 م
- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:02 م
- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:03 م
- موعد أذان الظهر بقنا 11:56 م
- موعد أذان الظهر بأسوان 11:56 م
- موعد أذان الظهر بمطروح 12:25 م
- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:51 م
- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 11:58 م
- موعد أذان الظهر بدمياط 11:59 م
- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:49 م
- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:03 م
- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:00 م
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