شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "كلنا واحد" تقديم وجبات إفطار للصائمين بمختلف أنحاء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

لا يتوقف دور وزارة الداخلية عند حدّ مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن، بل يمتد ليشمل الأمن الإنساني بكل معانيه، ففي مشهد يعكس روح التعاون والتكافل، واصلت أجهزة الوزارة في إطار مبادرة "كلنا واحد" تقديم وجبات إفطار للصائمين في مختلف أنحاء البلاد.

المبادرة التي تأتي كل عام لتُضيء دروب الصائمين وتمنحهم دفء العطاء في الشهر الفضيل، لا تقتصر على تقديم الطعام، بل تحمل في طياتها رسالة أمل واحتواء.

المواطنون الذين لامستهم هذه اللفتة الكريمة عبّروا عن شكرهم وامتنانهم العميق، موجهين كلمات الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وإلى وزارة الداخلية التي جعلت هذا العطاء جزءاً من عملها اليومي.

"شكراً للرئيس السيسي، الذي لا يغفل عن حاجاتنا، ويمدّ يد العون لنا في كل وقت وحين"، هكذا عبّر أحد المواطنين عن مشاعره، فيما أضافت سيدة أخرى قائلة: "الرئيس رسم البسمة على وجوهنا، وكأن هذه الوجبة ليست مجرد طعام، بل هي أمل وحياة."

في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة وتتعاقب فيه التحديات، تأتي هذه المبادرة لتذكرنا بأن الأمان ليس مجرد غياب للجريمة، بل هو إحساس بالسلام الداخلي، حيث يظل الإنسان في قلب كل فعل وجهد.

وفي هذا السياق، تواصل وزارة الداخلية لعب دورها الفاعل في تفعيل المبادرات التي تُعزز من الترابط الاجتماعي، وترسخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء الوطن.