شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعى لحصول أعضاء هيئة التدريس على الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، علي تحويل برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي من برنامج اختياري إلى برنامج إجباري ضمن البرامج الواجب حصول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عليها لاغراض الترقي وضمن برامج تنمية قدراتهم.

ووافق المجلس، علي اعتبار محطة التجارب والبحوث الزراعية وحدة خدمية بحثية تعليمية تدريبية وليست وحدة ذات طابع خاص بكلية الزراعة.

ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لوضع معايير أفضل كلية صديقة للبيئة وورشة عمل لمنسقي المكاتب الخضراء يوم 17 مارس 2025 بقاعة مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، وعلى أن يكون آخر موعد لتقدم جميع الكليات لمسابقة "افضل كلية صديقة للبيئة" منتصف شهر مايو 2025.