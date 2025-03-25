شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة منتخب مصر الأول مع سيراليون، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واتخذت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية كافة التدابير لتأمين أبواب الاستاد الرئيسية وتنظيم دخول الجماهير، مع فرض رقابة صارمة على الحضور لضمان عدم إدخال أي مواد ممنوعة مثل الشماريخ أو اللافتات المسيئة. كما تم نشر فرق أمنية لتأمين ممرات اللاعبين وطواقم التحكيم المسؤولة عن إدارة المباراة.

منتخب مصر يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 13 نقطة، بعد خوضه 5 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل وحيد. ويحل منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتساوى منتخب سيراليون مع بوركينا فاسو في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

أما منتخب غينيا بيساو فيحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما ياتي منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وأخيرًا يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتنص اللائحة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات التسع، في مرحلة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل قارة إفريقيا في الملحق العالمي.