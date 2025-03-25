شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوفر عمل لمواطن كفيف بالمنيا.. والتحقيق مع مدير مكتب التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محافظة المنيا، استلم مواطن من ذوي الهمم فرصة عمل لائقة، كما يجرى الآن التحقيق مع مدير مكتب التشغيل بمنطقة العدوة بالمحافظة لإهماله في العمل، وتقاعسه في استقبال هذا "المواطن" بشكل لائق وكريم .

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، جاءت تلك الإجراءات بمتابعة عاجلة، وتوجيهات مباشرة واستجابة سريعة، من محمد جبران وزير العمل، إلى مديرية عمل محافظة المنيا، بتوفير فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم من سكان المحافظة، بعد تعرضه لسوء المعاملة من مدير مكتب تشغيل منطقة العدوة، حيث جرى إحالة "مدير المكتب" إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه، بعد تقاعسه في التواجد داخل مقر العمل في الأوقات الرسمية المقررة ، ولتعامله مع هذا "المواطن" بشكل غير لائق.

وقالت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا أنها تلقت مكالمة تليفونية يوم الجمعة من وزير العمل يوجه فيها بسرعة إيجاد فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم "كفيف"، وبالفعل تم التواصل مع المواطن وتوفير فرصة عمل لائقة له داخل شركة للملابس.

وأصافت أن الوزير وجه بالتحقيق مع مدير مكتب التشغيل ،وبالفعل يجري الآن التحقيق معه، كما أوضح الوزير أن اتصاله يوم الجمعة، في أوقات العطلة الرسمية، وبعد تلقيه استغاثة بتفاصيل الواقعة، دليل على اهتمامه بسرعة الاستجابة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع حقوق المواطن على رأس الأولويات خاصة ذوي الهمم، وكذلك سرعة التعامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام إهمال كل موظف لا يؤدي عمله على أكمل وجه، ويتعامل بشكل غير لائق مع المواطنين طالبي الخدمة .

وقال الوزير أيضا أن ما حدث رسالة واضحة تؤكد أنه لا تهاون مع موظف لا يقوم بواجبه وغير ملتزم بالتوجيهات ،كما أنها رسالة مفادها أن المواطن المصري محل اهتمام ،وتقدير الرئيس، و الحكومة.



