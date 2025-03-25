شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الدكتور سامى عبد العزيز على قاعة مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس جامعة القاهرة، مقترح كلية الإعلام الخاص بإطلاق اسم الراحل الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، على قاعة مجلس الكلية.

وكان مجلس جامعة القاهرة، عقد اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من ابناء جامعة القاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بـ"يوم الشهيد"، وبمناسبة قرب حلول حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لأسرة جامعة القاهرة لما حققته الجامعة من تقدم داخل التصنيفات الدولية، واحتفاظها بمكانتها داخل تصنيف QS الإنجليزي ضمن أفضل ٣٠٠ جامعة من بين ٣٠ الف جامعة، وتصدرها الجامعات المصرية واحتلت المرتبة ٢٤٩ عالميًا داخل تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات العالمية (URAP) متقدمة ٢٤ مركزًا مقارنة بعام ٢٠٢٤.



