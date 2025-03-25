شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 9.5 مليون جنيه لتطوير 3 وحدات بمستشفى قصر العينى التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من ابناء جامعة القاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بـ"يوم الشهيد"، وبمناسبة قرب حلول حلول عيد الفطر المبارك.

ووافق المجلس علي دعم مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) بصرف مبلغ 7 ملايين جنيه لاستخدامها في صيانة وتطوير وتحديث ثلاث وحدات مهمة بالمستشفى وهي: (وحدة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للأمراض الصدرية، ووحدة الامراض العصبية والرعاية المركزة للأمراض العصبية، ووحدة الأطفال ورعاية المبتسرين)، و تحويل مبلغ 2 مليون و477 ألف جنيه، لسداد مديونيات مستشفى الفرنساوي لصالح الشركات الموردة للأجهزة والمستلزمات الطبية كمديونية على المستشفى.

ووافق المجلس، على تقديم الدعم العاجل لمستشفى الطلبة بمبلغ 10 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة المركزية بالجامعة لحاجة المستشفى إلى أجهزة ومستلزمات طبية، وأدوية وغيرها من الاحتياجات.

كذلك وافق المجلس، على توفير حقن أفونيكس لعلاج أحدي الطالبات بالفرقة الثانية بكلية الإعلام والمصابة بمرض التصلب المتعدد، وتحمل كلية طب قصر العيني تكاليف لزرع بطارية كهربائية تزرع أقطابها في المخ لفني التمريض بإحدى مستشفيات جامعة القاهرة.