شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة: تحمل الجامعة تكاليف تحليل المخدرات كشرط للترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، على إعفاء العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المنطبق عليهم شروط الترقي من تحمل تكاليف تحليل المخدرات نظراً لارتفاع تكلفته، على أن تتحمل الجامعة هذه التكاليف.

ووافق المجلس، على تجديد التعاقد الخاص بعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وفق التأمين الطبى بشركة مصر لتأمينات الحياة عن الفترة من 2025/4/1 وحتى 2026/3/31.

وكان مجلس جامعة القاهرة، عقد اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من ابناء جامعة القاهرة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بـ"يوم الشهيد"، وبمناسبة قرب حلول حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة لأسرة جامعة القاهرة لما حققته الجامعة من تقدم داخل التصنيفات الدولية، واحتفاظها بمكانتها داخل تصنيف QS الإنجليزي ضمن أفضل 300 جامعة من بين 30 ألف جامعة، وتصدرها الجامعات المصرية واحتلت المرتبة 249 عالميًا داخل تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات العالمية (URAP) متقدمة 24 مركزًا مقارنة بعام 2024.