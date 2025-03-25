شكرا لقرائتكم خبر عن "سينكوب" .. مشروع تخرج لطلاب إعلام يستهدف اكتشاف وتنمية المواهب والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مجموعة من طلاب الإعلام بـ أكاديمية الشروق حملة توعوية تحت اسم "سينكوب"، وتهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب ومساعدتهم على تنميتها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المواهب في حياة الفرد وتأثيراتها الإيجابية، كما تشمل الحملة إجراء اختبارات تحليل شخصية لكل فرد بهدف تحديد المواهب التي تتناسب مع شخصيته.

وأكد الطلاب، أن حملة "سينكوب" تعمل على مساعدة الأفراد في كسر روتين الحياة اليومية، وتوجيههم نحو العمل في المجالات التي تتوافق مع شخصياتهم وميولهم، كما تنظم الحملة معسكرات وورش تدريبية تسمح للشباب بتجربة عدة مواهب واختيار الأنسب لهم.

وتستهدف الحملة حل مشكلة رئيسية يواجهها الشباب اليوم، وهي عدم قدرتهم على اكتشاف مواهبهم الحقيقية، ويعود ذلك إلى تشتتهم بين العديد من الأنشطة والخيارات المحيطة بهم، إضافة إلى تقليدهم لما يرونه دون أن يمارسوا ما يحبونه بالفعل. تكمن هذه المشكلة في عدم معرفتهم الجيدة لأنفسهم ولما يتناسب مع شخصياتهم من بين المواهب المتعددة.

تتبنى الحملة طريقتين لحل هذه المشكلة، الأولى هي إجراء اختبارات تحليل الشخصية لتوجيه الأفراد نحو المواهب الأنسب لهم، والثانية هي إتاحة الفرصة لهم لتجربة مجموعة من المواهب المختلفة لتحديد الأنسب.

يشرف على المشروع الخبير الإعلامى فادي ميشيل، والإشراف الاكاديمي الدكتورة شيماء الفولي، المعيد يوسف جهاد وتحت إشراف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان رشا حجازى ووكيل المعهد الدكتورة إلهام يونس وعميد المعهد الدكتورة سهير صالح إبراهيم.



حملة توعوية تحت اسم سينكوب



حملة سينكوب



طلاب الإعلام بأكاديمية الشروق