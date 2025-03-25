شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إطلاق مسابقة "الدراما الهادفة .. بالفن نرتقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة على تفعيل دور الجامعة في تناول الدراما المعبرة عن الوجه الحضاري للمجتمع والتي تعكس قيمه الأصيلة، مشيرا إلى اعتماد إطلاق مسابقة للطلاب بعنوان " الداما الهادفة .. بالفن نرتقي" هدفها تجسيد بيئة فكرية وثقافية تساهم في تشكيل وعي الشباب.

كما وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة لكلية الصيدلة بحصولها على الاعتماد الدولي، ودعا إلى تنظيم ورش عمل للكليات الحاصلة على الاعتماد الدولي لتكون نموذجًا استرشاديًا لباقي كليات الجامعة.