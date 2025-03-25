شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق: بدء صرف منحة عيد الفطر بعد استجابة وزير الكهرباء لزيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد ، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات ، الشكر والتقدير، للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، على استجابته لطلب العاملين و نقابة العاملين بالمرافق، بزيادة منحتي عيد الفطر و الأضحى للعاملين بقطاع الكهرباء لمواجهة الأعباء الاقتصادية للعاملين وحتى يتمكنوا من الوفاء بمتطلباتهم ومتطلبات أسرهم المعيشية.

وأكد "فؤاد" على ثقة النقابة العامة و العاملين في قدرة، الدكتور محمود عصمت، على إحداث طفرة هائلة و نقلة النوعية، بما ينتهجه من سياسات رشيدة تعظم الاستفادة من قدرات قطاع الكهرباء، لخدمة جموع المواطنين بكافة ربوع الجمهورية، وتنعكس بالرخاء والازدهار على العاملين وأسرهم ، و بما لمسه من حرص الوزير واهتمامه الجاد بالتواجد بين العاملين ورغبته الحقيقية في تحسين مستواهم المعيشي .

وأشار نقيب المرافق، إلى أن "وزير الكهرباء"، وجه شركات النقل والتوزيع والإنتاج التابعين للوزارة بصرف منحة العيد للعاملين بالقطاع بداً من اليوم الثلاثاء وحتى الأربعاء، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عقب موافقة ، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد دراسة طلب النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة هشام فؤاد زيادة منحة العيد للعاملين بالقطاع بالكامل، وتم رفع قيمة المنحة من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه لجميع العاملين.



