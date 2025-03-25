شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لأفراد أمن فى شركة حراسة بدولة خليجية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة، في إحدى الدول الخليجية، براتب شهري يُعادل 19 ألفا و680 جنيها مصريا.

وأوضحت الوزارة، أن شروط التقديم على الوظائف هى:

- السن :21 -45 سنة.

- الراتب: 19 ألفا و680 جنيها.

- الخبرات: سنة فى مجال الأمن.

- المؤهل: جامعة – دبلوم – إعدادى.

- إجادة اللغة: عربى – إنجليزى.

وأشارت إلى أن من مميزاتها:

- التعاقد حكومى.

- المدة: سنة ويُجدد.

- اختبار : 100 يوم.

- توفير الضمان الصحى.

- توفير سكن.

- توفير مواصلات.

- إجازات 30 يوم بالسنة.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على فرص العمل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ..، علما بأن التقديم على هذه الفرص لمدة 3 أيام فقط، خلال الفترة من أمس الإثنين الموافق 24، وحتى الأربعاء26-3-2025.