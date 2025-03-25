شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة بإجمالى 155 مليونا و354 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم، الثلاثاء، 25 مارس 2025، فى صرف دفعة المعاشات المستحقة للأعضاء والورثة وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلي.

ووجه خلف الزناتي ، جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والورثة والإجابة على استفساراتهم.

جدير بالذكر أن عد الأعضاء المستحقين لدفعة المعاش طبقا لآخر تحديث ، يبلغ 375 ألفا و395 عضوا، بينما يبلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش 120 ألفا و574 مستحقا، ليصبح إجمالى ما يتم صرفه 155 مليونا و354 ألف جنيه لدفعة المعاش المستحقة.