شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق أبوسمبل بسبب حادث تصادم أتوبيس وشاحنة نقل جنوب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

شهد طريق أبوسمبل الدولى، جنوب أسوان، قبل قليل، حادث تصادم كبير، وقع بين أتوبيس وشاحنة نقل ثقيل، وتسبب الحادث فى وقوع وفيات ومصابين جارى حصرهم، وتسبب أيضاً فى إغلاق الطريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول بلاغ لمرفق إسعاف أسوان، بوقوع حادث تصادم كبير على الطريق الدولى "أسوان - أبوسمبل" بالقرب من الكيلو 70، بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة السودانية وعلى متنه عدد من المواطنين السودانيين الجنسية، وشاحنة نقل ثقيل.

وتسبب الحادث فى وقوع وفيات ومصابين جارى حصرهم، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات والمشرحة، وتسبب الحادث فى إغلاق الطريق منذ أكثر من ساعة وبصفة مؤقتة، لحين رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مرة أخرى.



تصادم أتوبيس وشاحنة نقل



جانب من الحادث