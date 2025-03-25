شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس تتصدر قائمة الصادرات الزراعية بـ57 ألف طن الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت البطاطس قائمة صادرات مصر من الخضروات بواقع 57 ألف طن، تليها خضروات مشكلة مجمدة وفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن لكل منها، فيما بلغ اجمالى عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف بنحو 100 ألف طن وفقًا للحجر الزراعى.

أوضحت الدكتورة نجلاء بلابل أن أهم الاشتراطات الواجب توافرها فى محصول البطاطس الموجه للمنافذ التصديرية، وفى مقدمتها خلو الثمار من مرض العفن، باعتباره من الأمراض الحجرية غير المسموح بتواجدها بأى نسبة فى الشحنات التصديرية.

‏‎وكشفت عن وجود خريطة محددة للبطاطس الموجهة للتصدير، والخالية من مرض العفن، موزعة علة محافظات الجمهورية، وتتصدرها البحيرة وأسوان والوادى الجديد والإسماعيلية والإسكندرية وبعض المناطق المنوفية وأسيوط والمنيا.

وأكدت بلابل، على وجود بعض الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى شحنات البطاطس الموجهة للتصدير، وفى مقدمتها أن تتم زراعتها فى المناطق الخالية من مرض العفن البنى وخضوعها للفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من العفن وخضوع التقاوى لكافة الفحوصات السابقة على الزراعة للتأكد من سلامتها واعتماد الأرض ضمن المناطق الخالية من مرض العفن قبل الزراعة وفحص الشحنات واعتمادها وإجازتها قبل التوجه لموانئ التصدير، وألا يقل البيفوت المخصص للزراعة عن مساحة 50 فدانا.

ولفتت مدير مشروع مكافحة العفن فى البطاطس إلى أن الشرط الأخير يقلل من فرص تواجد وزراعة البطاطس التصديرية بأراضى منطقة الدلتا القديمة، نظرًا لتفتت الحيازات الزراعية، ومحدودية المساحة المتاحة المطابقة للمواصفات.

وأشارت بلابل إلى أن تقاوى البطاطس يتم استيرادها من الخارج للحصول على الناتج الذى يوجه بالكامل لزراعة العروة الشتوية، والتى يطلق علبها تقاوى الكسر المحلى، مؤكدةً أنه يتم فحصها قبل الزراعة، للتأكد من سلامتها وخلوها من العفن البنى.