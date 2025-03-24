شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سننتج 20 ألف سيارة سنويًا.. ولدينا تكنولوجيا عالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام أن هناك تعاونًا كبيرًا ومتنوعًا بين شركات قطاع الأعمال العام، مشيدا بما تشهده شركة مصر الجديدة من نشاط علي مستويات الشراكة مع القطاع الخاص في نيو هليوبوليس بخلاف بناء مشروع قريب من العاصمة الإدارية ، وتطوير مجمع غرناطة وحديقة الميريلاند .

أضاف أن هناك تركيزًا على تنفيذ العديد من المشروعات العامة في المجال العقاري، لافتا إلى أن لدينا إمكانيات كبيرة بشركة النصر للسيارات بمشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي ومن خلال تكنولوجيا عالية وخبرات كبيرة، حيث سيتم إنتاج سيارة جيدة وبسعر منافس

من جانبه قال المهندس محمد السعداوي رئيس القابضة المعدنية أنه تم إنفاق 2.7 مليار جنيه لإحياء نشاط شركة النصر للسيارات بعد توقفها لسنوات طويلة، وخلال الصيف المقبل سننتج أول سيارة بشركة النصر للسيارات، لافتا إلى أن مصانع النصر للسيارات لا تقارن، وبها إمكانيات كبيرة وهناك 9 مصانع متنوعة .

أشار إلى أن قطاع السيارات يحدد الإنتاجية بالساعة، وبالفعل لدينا عملية تطوير وسننتج سنويا 20 ألف سيارة، ولدينا 10 روبوت للدهانات وافران على أعلى مستوى، و50 خط تجميع للسيارات الكهرباء والسيارات التقليدية، ويمكن لكل خط تصنيع 30 ألف سيارة سنويا.