شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، حيث يؤم المصلين في صلاة العشاء والتراويح طوال شهر رمضان مجموعة من كبار المشايخ وعلماء الأزهر.

وتذيع قناة "الحياة" شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهم القارئ الدكتور أحمد نعينع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطى.

يؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغي والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.



يأتي ذلك ضمن احتفاء شبكة تليفزيون "الحياة" بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرنامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر.