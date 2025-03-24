شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الفيصلية بالهرم تنظم إفطارا لطلابها احتفالا بالعشر الأواخر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى أجواء تملائها الفرحة والبهجة نظمت المدرسة الفيصلية الإعدادية بنين بالهرم حفل الإفطار السنوى الأول لطلابها ومعلميها، حيث نسق حفل الإفطار الدكتور علاء الجندى مدير المدرسة وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، كما شارك فى الحفل مجلس أمناء المدرسة عدد من القيادات التربوية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وإدارة الهرم، كما شهد الحفل فقرات فنية وثقافية ودينية للطلاب.

وقال القس فارس ميخائيل راعي مجمع كنائس النعمة الإنجيلية، كل الأديان تجمعنا على المحبة، فالمحبة يتم التعايش بين جميع أبناء الوطن، فجميعنا أخوة من أب واحد وهو أبونا أدم عليه السلام، متابعا: علينا أن نظهر المحبة والسلام فى أعمالنا، متابعا: ذهبت لتهنئة فضيلة الإمام الطيب شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية الدكتور نظير عياد على رأس من الطائفة الإنجيلية، مشيرا إلى أنه يجب أن نقف خلف دولتنا وقيادتنا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة.

وقال الشيخ صلاح الضبع من علماء الأزهر الشريف، إنه فى العشر الاواخر من شهر رمضان يجب أن يتم اغتنامها فى العبادة و التقرب من الله حيث توافق ليلة القدر، وهى خير من ألف شهر، كما تحدث عن حب الوطن والتى يجب أن يحافظ عليها كل مصرى، كما تلى بعض من آيات الذكر الحكيم قبل أذان المغرب.

ونظمت المدرسة الحفل تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كما حضر المهندس تامر المصرى والذى أكد على تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وحب الوطن وتعزيز قيم التسامح و تنمية حرية التعبير عن الرأي وتقبل الرأى الأخر.



حفل الإفطار



مدرسة الفيصلية بالهرم



طلاب مدرسة الفيصلية