شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركز العياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة العياط، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع النائب ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وأعمال التدبيش والرصف بشارع السلخانة من طريق مصر أسيوط وأعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع الجمهورية من شارع الجيش وحتى طريق مصر أسيوط.

وتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع كافتيريا برج العرب ومتفرعاته وشارع عبده السيد ومتفرعاته، موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة العياط، لمتابعة نسب انجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات والعمل علي تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب المحافظ، مسؤلو مركز العياط، ومديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومسؤلو الشركة المنفذة للأعمال.



جولة نائب المحافظ



جانب من جولة نائب المحافظ