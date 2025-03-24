شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهل مصر للتنمية وشركة المصرية جروب توقعان اتفاقية تعاون لتقديم الدعم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة المصرية جروب، والتي بموجبها، قدمت الشركة الدعم المالي لعلاج مرضى الحروق وتغطية تكاليف التشغيل بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق طوال عام 2025.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والسيد/ واثق وفيق عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية جروب، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تكثيف مساعيها لتقديم رعاية طبية شاملة ومجانية لمرضى الحروق من خلال التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع. بالإضافة أن هذا التعاون يعكس التزام القطاع الخاص بدعم القضايا الإنسانية والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.

بهذه المناسبة، صرحت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قائلة: "يعد التعاون مع شركة المصرية جروب خطوة هامة في تعزيز جهود المستشفى وضمان استدامة خدماتها للمرضى. كما يعكس الدور الفعّال للقطاع الخاص في دعم القضايا المجتمعية، لا سيما في توعية الجمهور بمخاطر الحروق وسبل الوقاية منها، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه التبرعات في تحسين حياة المرضى." وأضافت: "في مؤسسة أهل مصر للتنمية، نتوجه بالشكر لشركة المصرية جروب على دعمهم المستمر، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع هذه الشركة ومع غيرها من المؤسسات، لتعزيز فعالية واستدامة خدمات مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، التي تقدمها مجانًا."

من جانبه، أكد واثق وفيق عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية جروب، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في تقديم الرعاية الطبية المجانية للمرضى. وأضاف قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير الدعم المالي المستمر لضمان تقديم رعاية فعالة للمصابين، وذلك تعزيزًا لقدرة المستشفى على تحقيق رؤيتها "إنسانية بلا حروق"، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في مصر ويعزز جهود المستشفى في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن مستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق" تمكن من علاج أكثر من 8 آلاف مريض حروق منذ افتتاحه في مارس 2024، من بينهم 6500 طفل. كما استقبل المستشفى عددًا كبيرًا من المرضى في قسم الطوارئ بلغ 2516 مريضًا، بالإضافة إلى 244 آخرين في وحدتي العناية المركزة للكبار والأطفال. كما أجرى المستشفى أكثر من 4000 عملية جراحية، منها 2200 عملية للأطفال.

ويسعى أهل مصر لعلاج الحروق إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول الوقاية من حوادث الحروق من خلال استخدام كافة الموارد المتاحة. ويضم الفريق الطبي أطباء متخصصين في جميع المجالات المتعلقة بعلاج الحروق، مما يساهم في تقديم رعاية شاملة تشمل العلاج الجسدي والنفسي للمرضى. كما يركز المستشفى على إعادة دمج المرضى في المجتمع من خلال برامج الرعاية النفسية المتخصصة.