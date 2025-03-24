شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب يثنى على جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفى اليوم الاثنين بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و”ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، وذلك فى اطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات فى غزة.

تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلي التهدئة وخفض التصعيد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه.

كما تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط، بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الادارة الأمريكية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاما من الصراع فى المنطقة.

على جانب آخر، أحاط الوزير عبد العاطى المسئول الامريكى علما بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التى تتم بقيادة رئيس الجمهورية والإنجازات العديدة التى تحققت فى هذا الاطار على مدار السنوات الأخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الايجابية للاقتصاد المصري، والذى كان محل إشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.

وأثنى "ويتكوف" على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر فى محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة.