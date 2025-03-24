شكرا لقرائتكم خبر عن جبر الخواطر.. محمد رمضان يشترى بضاعة بائع سِبح بـ100 ألف جنيه ويوزعها على الناس والان مع تفاصيل الخبر

جبر الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ24 من البرنامج، بخاطر بائع مسك وسبح وأهداه 100 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان للبائع "عوض" بضاعتك دى بكام؟ فرد: بـ200 جنيه، فقال له رمضان "هشتريها منك بـ 100 ألف جنيه وهوزعها على أهل المنطقة".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".