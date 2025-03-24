شكرا لقرائتكم خبر عن مواليد يوم 13 تكسب 100 ألف جنيه.. جايزة "مدفع رمضان" لمواطن من مطروح والان مع تفاصيل الخبر

أهدى الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ24 من البرنامج، 100 ألف جنيه لأول شخص يقابله مولود يوم 13 فى الشهر.

وأهدى محمد رمضان 100 ألف جنيه لـ"سامح" من محافظة مرسى مطروح، وألبسه التاج واحتضنه وغنى له "أنا الملك".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".