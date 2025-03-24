شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: الحياة نقلت صلوات التراويح والتهجد للملايين في مصر وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت وزارة الأوقاف بجهود شبكة تليفزيون الحياة لنقل صلوات المغرب والعشاء والتراويح والشفع والوتر والتهجد من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، مؤكدة أن الجودة التي نُقلت بها الصلاة جعلتها تصل للملايين داخل وخارج مصر، ليعيشوا الأجواء الروحانية من مساجد آل البيت، حال عدم تمكنهم من النزول للصلاة لأي ظرف مثل كبر السن أو المرض على سبيل المثال.

وأشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، بالتعاون المستمر للسنة الثالثة على التوالي بين الوزارة وشبكة تليفزيون الحياة في نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، مؤكدًا أن هذا النقل حقق «إحساسًا روحانيًا فريدًا» للمشاهدين، خاصة كبار السن، وأصحاب الهمم، والمقيمين خارج مصر.

ووصف رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، خلال استضافته في برنامج «الدنيا بخير» من تقديم الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، اليوم، بنقل الصلاة بأعلى جودة على شبكة تليفزيون الحياة، قائلاً: «الشعور كان مختلف، وجعلت الناس تشعر وكأنها في المسجد وهي في بيوتها، خصوصًا وأن الصلاة نُقلت من مسجد سيدنا الحسين».

وأضاف أن نقل صلوات المغرب والعشاء والتراويح والشفع والوتر والتهجد من مسجد الإمام الحسين على الهواء مباشرة، خفف معاناة كبار السن غير القادرين على الذهاب للمساجد بسبب المرض أو الزحام أو بعد المسافة، كما شجّع المتكاسلين على الخروج للصلاة بعد رؤية الإقبال الجماهيري الكبير وغير المسبوق على تلك الصلوات.

وكشف الدكتور هشام عبدالعزيز عن تفاعل غير متوقع من المصريين في الخارج بنقل شبكة تليفزيون الحياة للصلوات من مسجد الإمام الحسين في القاهرة، قائلًا: «اتصل بي أحدهم من ألمانيا يشكرنا لأن النقل جعله يشعر وكأنه في مصر، وقال لي: (رمضان في مصر حاجة تانية)»، كما قطع أهالي الصعيد والمحافظات البعيدة مسافات طويلة تصل لمئات الكيلومترات للإفطار في المسجد، ومشاهدة كبار القراء، وهو يقرأون القرآن، ويتولون الإمامة في الصلوات المختلفة.

وأشار الدكتور هشام عبدالعزيز، إلى وجود تفاعل مختلف مع الصلوات في مسجد الإمام الحسين هذا العام، قائلاً إن التفاعل كان بدرجة غير عادية، وأن البعض كان يحفظ جدول القراء مسبقًا ويتنقل بين المحافظات لحضور ليالٍ معينة، قائلًا: «كانوا يتصلون ببعضهم، ويقولون بكرة الشيخ فلان هيصلي.. نروح المسجد».

وردًا على سؤال متابع لحلقة برنامج "الدنيا بخير"، أوضح عبدالعزيز أن الصلاة خلف الشاشة «غير جائزة شرعًا»، لأن الصلاة تتطلب رؤية الإمام مباشرة، لكنه دعا الجميع إلى الاستمتاع بالبث الروحاني وقراءة القرآن الكريم والابتهالات والتراويح والتهجد على شبكة تليفزيون الحياة، قائلًا: «صلاة التراويح في مساجد آل البيت ليها طعم مختلف.. كأنك في معراج بين الأرض والسماء».

وتوجه رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف بالشكر لفريق عمل قناة الحياة، قائلاً إنهم «جنود مجهولين وعظماء لنقل الصلوات بأفضل صورة ممكنة»، كما قدّم التحية للقراء والمشايخ الذين ساهموا في إنجاح هذه «النقلة التاريخية» التي أعادت للأذهان بهجة رمضان المصري الأصيل.