شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسل 2025.. 10 حقائق عن المرض الأكثر فتكا في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للسل في 24 مارس من كل عام..

وبهذه المناسبة تقدم منظمة الصحة العالمية 10 حقائق عن مرض السل.. تعرف عليها..

1. ربع سكان العالم يتعرضون لبكتيريا السل ولكن يصاب بالمرض نسبة صغيرة منهم.

2. مرضى الإيدز أكثر عرضة للإصابة بالسل 16 ضعف الأشخاص العاديين.

3. يُصاب شخصٌ بالسل كل 34 ثانية وتُفقد حياةٌ آخر كل 6 دقائق.

4. مرض السل قابل للشفاء بسبب توفير طرق التشخيص والعلاج

5. تتمتع برامج العلاج بمعدل نجاح تصل لـ 90% في إقليم شرق المتوسط، لكن 3 من كل 10 حالات لا تُكتشف ولا تُعالج

5. نصف المصابين بالسل في 8 دول وهى: بنجلاديش، والصين، والهند، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجنوب أفريقيا.

6. السل اكثر الأمراض المعدية فتكا.

7. في كل يوم يفقد 3425 شخصا حياتهم بسبب السل ويصاب 30,000 ألف شخص بمرض يمكن الوقاية والشفاء منه.

8. الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت حياة 79 مليون شخص منذ عام 2000

9 . تهدف منظمة الصحة العالمية لخفض معدل وفيات السل بنسبة 90%، وخفض الحالات الجديدة لـ 80% بين عامي 2015 و2030.

10. في عام 2023، أصيب ما يقدر بنحو 10,8 مليون شخص في العالم بالسل، منهم 6,0 ملايين رجل و3,6 مليون امرأة و1,3 مليون طفل.





اليوم العالمى للسل