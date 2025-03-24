شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك للتهنئة بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، البطريرك إبراهيم اسحق ، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

ضم الوفد الانبا باخوم ، النائب البطريركي لشؤون الابارشة البطريركية ، والقمص فرنسيس نوير راعي كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، والقمص جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، والدكتور جميل حليم ، ممثل قانوني البطريركية ورئيس جمعية كاريتاس، والمهندس وحيد نجيب رئيس جمعية الصعيد للتنمية، ومريم شوقى الممثل القانونى للبطريركية.

وتناول اللقاء تعزيز أواصر المحبة والتفاهم بين الجانبين، وسبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية.



وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة.

