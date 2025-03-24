شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ إزالة 15 بلوك سكنيا شمال الحرفيين للخطورة الداهمة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، اليوم، إزالة البلوكات السكنية بمنطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر، غرب القاهرة، وذلك للخطورة الداهمة، بعد حدوث تصدعات وهبوط أرضى بالتربة، حيث تقع العقارات أعلى تبة ترتفع عن الأرض بـ 30 متر تقريبا.

وتابع اللواء إبراهيم عبد الهادي ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم بدء أعمال الإزالة لبلوكات شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر ،عقب إخلائها للخطورة الداهمة، ويبلغ عددها 15 بلوك سكنى.

وفى السياق أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه يتم إزالة 15 عقار بمنطقة شمال الحرفيين، بحى منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة، وسيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين نظرًا لوجود مشكلات فى التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من 30 مترًا مما قد يعرض العقارات للانهيار فى أى لحظة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم صرف تعويض 500 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف 10 آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لإعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وفرت عددًا من سيارات، وعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان فى عملية الإخلاء والنقل تيسيرًا عليهم.