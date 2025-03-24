شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يلتقى وزير البنية التحتية والنقل البرى والجوى السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير خالد عارف بوزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي Yankhoba DIEME لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المشروعات الكبرى في السنغال. وقدم السفير عرضاً حول الإنجازات العمرانية والتنموية ومشاريع تحديث البنية التحتية والسكك الحديدية في مصر خلال السنوات العشر الماضية، والتي ساهمت في تشييدها شركات مصرية تتمتع بخبرة وسمعة عالمية.



وأشار السفير إلي استعداد مصر نقل خبرتها وتقديم دورات تدريبية لتأهيل العاملين والكوادر السنغالية في مختلف قطاعات النقل البري والبحري.

من جانبه، تناول الوزير أولويات وزارته والمشروعات القومية التي تشرف عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السنغالي التي أعلن عنها في رؤية السنغال 2050. وذكر أنه يعتبر مصر من أكثر الدول التي يرغب في التعاون معها والاحتذاء بنموذج نجاحها. وأضاف أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى السنغاليين كونها أول دولة افريقية تعترف باستقلال السنغال عام 1960.