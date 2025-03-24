شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يقرر منح طلاب المعاهد الأزهرية أسبوعًا إجازةً بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أصدر الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، تبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 حتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونصَّ القرار على أن تشمل الإجازة كافة فروع المعاهد الأزهرية، على أن تعود الدراسة وتستأنف أنشطتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025، مع التمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالأمن والبركات في هذه المناسبة العطرة.



