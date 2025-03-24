شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعين أيمن إسماعيل رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بتعيين أيمن إسماعيل، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفور تكليفه اجتمع معه اليوم الوزير وبحضور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين لتعزيز عمليات التطوير والهيكلة داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا الى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز استقرار السوق.

ويأتي تعيين أيمن إسماعيل في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الكفاءات الإدارية والاستثمارية داخل الشركة القابضة، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي.

من جهته، أعرب أيمن إسماعيل عن امتنانه للثقة التي منحها له الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، مؤكدًا التزامه بتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأوضح أن خبرته الواسعة في المجال الاستثماري والتجاري ستسهم في تبني حلول مبتكرة لتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يعزز دورها في تحقيق الاستقرار بالسوق المصري.

ومن جانبه رحب الدكتور علاء ناجي برئيس الشركة القابضة ، مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر وبنّاء معه في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية بما سيسهم في تطوير أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وبما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما أن هذه المرحلة ستشهد تكاملًا فعالًا بين الخبرات والإمكانات لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع الغذائي في مصر في اطار رؤية وتوجيهات السيد الدكتور الوزير.

ومن الجدير بالذكر أن أيمن إسماعيل يتمتع بخبرة تتجاوز 26 عامًا من خلال عمله بالمناصب القيادية بشركات كبري متعددة الجنسيات، كما يمتلك خبرة عميقة في تحول الشركات وتوسع السوق والحوكمة الاستراتيجية، وهو رائد من خلال توجيهه لرائدي الأعمال ذوي التأثير العالي والتي تركز على النمو الاقتصادي الطويل الأجل ، كما عمل أيمن إسماعيل بكبرى الشركات لمدة 20 عاما في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين حيث أطلق ماركات عالمية تقدر بمليارات الدولارات، وتمت ترقيته لقيادة عمليات اندماج بالإضافة إلى تنفيذ التكامل على الصعيد العالمي والذي حصل عنه على جائزة القيادة المتميز، كما أنه مؤسس للعديد من الشركات المتخصصة لإدارة الأصول ورؤوس الأموال الاستثمارية، والشركات الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

ويشغل عضوية مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أسس أكاديمية في مصر بالتعاون مع الجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة سنغافورة الوطنية، وتخرج أيمن إسماعيل من جامعة هارفارد.



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