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وزارة الصحة تكشف عن فوائد البطاطا بديلا لحلويات رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 24 مارس 2025 03:53 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تناول البطاطا بديلا عن حلويات رمضان المليئة بالسكريات والدهون

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تناول البطاطا الغنية بـ الكربوهيدرات التي تعطي الشعور بالألياف الغذائية التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : البطاطا غنية بالمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض .
 


إنفوجراف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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