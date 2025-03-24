شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن فوائد البطاطا بديلا لحلويات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تناول البطاطا بديلا عن حلويات رمضان المليئة بالسكريات والدهون

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن تناول البطاطا الغنية بـ الكربوهيدرات التي تعطي الشعور بالألياف الغذائية التي تحسن من صحة الجهاز الهضمي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : البطاطا غنية بالمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض .

