شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة رابط نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة الرياضيات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية ..اضغط هنا



تفاصيل المسابقة

وكان الجهاز قد أعلن يناير في 14 يناير الماضي عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقام بفتح باب التقديم في الفترة من 29 يناير حتى 12 فبراير الماضي.