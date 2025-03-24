شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخلفات الهدم المحيطة بالطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه المهندس ماجد متولى نائب وزير النقل للطرق والكبارى، جولة تفقدية للأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية بمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلو مترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التى تمثل تاريخ مصر والتى سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين فى افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمى الكبير العديد من الزوار لمصر.

رافق محافظ القاهرة أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدهم السكرتير العام، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والمنفذة للأعمال، ورؤساء أحياء البساتين، ودار السلام، ومصر القديمة، وعدد من قيادات المحافظة.