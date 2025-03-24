شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد ونصائح مهمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس أول أيام العيد وبداية الأسبوع المقبل، أيام السبت والأحد والإثنين، وهو ما كشفت عنه المؤشرات الأولية لـ هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع بداية الأسبوع القادم تتراجع قيم درجات الحرارة مرة أخرى وتنخفض لتكون أقل من 30 درجة، وبصفة عامة طقس العيد سيكون دافئ نهاراً إلى مائل للحرارة أحيانا وطقس ربيعي معتدل على السواحل الشمالية، وفترة الليل تكون الأجواء باردة.

وتابعت: بداية من السبت انخفاض درجات الحرارة ويحدث انكسار الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة حول المعدلات ومتوقع فترة العيد أن تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 27 و 30 درجة.

وناشدت المواطنين خلال فترة العيد ضرورة الالتزام بالملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة خاصة فى فترات الليل والصباح الباكر، موضحة أنه من الوارد أن يكون هناك فرص أمطار فى العيد وهو ما سيتضح مع نهاية الأسبوع الجارى .

ويشهد اليوم الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:القاهرة

العظمى 25 درجة

الصغرى 14 درجة

الإسكندرية

العظمى 24 درجة

الصغرى 14 درجة

مطروح

العظمى 23 درجة

الصغرى 13 درجة

سوهاج

العظمى 29 درجة

الصغرى 13 درجة

قنا

العظمى 32 درجة

الصغرى 14 درجة

أسوان

العظمى 33 درجة

الصغرى 16 درجة