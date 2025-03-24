شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مصنع كولواي الإسباني لتوطين إنتاج المكونات الداخلية للقطارات ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مصنع كولواي الإسبانية المتخصص في تصنيع المكونات الداخلية لعربات القطارات والجرارات، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف، فى الإنتاج، حيث يعمل على تحديث وتأهيل وتطوير عربات قطارات النوم العاملة على خطوط السكة الحديد.



اعمال التجهيز

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة، والمقام داخل ورش كوم أبو راضى ببني سويف.

وتم إنشاء المصنع بمجمع ورش السكة الحديد بمحافظة بنى سويف، بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة 70% بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج وحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.



المكاتب الادارية



تصنيع قطع الغيار

والمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، تعمل حاليا وتشمل إقامة مصنع داخل ورش كوم أبو راضى على مساحة تبلغ 3000 متر لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة ( جرارات وقطارات ) ووسائل النقل الجماعى التى تعمل حاليا بالخطوط وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل.



خط الفك

والمرحلة الثانية اللاحقة ستتضمن إنشاء مصنع بمساحة تصل إلى 4000 متر مربع بإمتداد ورش كوم أبو راضى للتوسع فى الإنتاج الكمى للمكونات الداخلية للقطارات وذلك لسد احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجارى العمل على إنشائه فى مصر .



دهان الاجزاء