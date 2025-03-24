شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تصدر مرسوما بطريركيا بشأن عودة أب من الحالة الإكليريكية للعلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكنيسة الكاثوليكية مرسوما بطريركيا بناء على الطلب المقدم من الأب أنجيلوس بتاريخ 6 فبراير 2025، والذى يطلب فيه فقده للحالة الإكليريكية والعودة للحالة العلمانية، ومن ثم طلب التفسيح له بالزواج.

وأوضحت الكنيسة أنه بعد عدة جلسات مع صاحب الطلب وآخرين من القريبيين منه ونصحه بالتفكير والصلاة والتأنى فى القرار أصر فى كل مرة على طلبه، وطبقا لتوصيات مجمع عقيدة الإيمان لقواعد الإجراءات للرجوع للحالة العلمانية، فقد تم تشكيل لجنة من قبل بطريرك الأقباط الكاثوليك لبحث وتجميع المعلومات حول الطلب المقدم، وبعد استرشاد الروح القدس وطلب معونة العذراء مريم، ونتيجة لما سبق ذكره، وبعد فحص ملف الطلب كاملة، وطبقا لـ ق 397 قرر الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بعد رضى السينودس المقدس الآتى:

1 – فقد الأب أنجيلوس مسعود إسكندر لحالته الإكليريكية وعودته للحالة العلمانية باسم السيد إيهاب مسعود إسكندر.

2 – بناء عليه تسقط صفة "كاهن" من وثائقه الشخصية والمعاملات الحياتية وعليه واجب قانونى بحذف وظيفه الكهنوتية من كل وثائقه الشخصية المدنية.

3 – فيما يخص التفسيح من البتولية فسوف يتم رفع الأمر للحبر الرومانى.

وأختتمت الكنيسة المرسوم البطريركي بأنها تشكر الابن المبارك إيهاب مسعود إسكندر على فترة خدمته السابقة وأمانته وتضحياته، وتصلى من أجله ليرافقه المسيح فى مسيرة حياته الجديدة.