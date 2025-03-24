شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بعد تقديم أوراق اعتماده: مصر تلعب دورًا لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قدم السفير يورجن شولتس اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية مصر.

وأعرب السفير شولتس عن تقديره العميق للعلاقة الطويلة والوثيقة بين ألمانيا ومصر، وأكد على استعداده لاستكمال وتعزيز العلاقات بين البلدين، إذ يجمع بين ألمانيا ومصر شراكة طويلة فى مجالات مثل التجارة والثقافة والتعليم والتطوير، كما تسعى ألمانيا ومصر سويا إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وبهذه المناسبة قال السفير شولتس: إنه لشرف لى أن أكون سفير ألمانيا فى مصر، حيث تلعب مصر دوراً محورياً لتحقيق الاستقرار فى المنطقة ودورا قياديا فى مبادرات دبلوماسية مختلفة ومبادرات بشأن السياسة الأمنية، وتجمع مصر وألمانيا روابط وطيدة ومستمرة حيث يعد التعاون بين بلدينا هو أساس سياستنا الخارجية، ونستطيع معا توطيد الشراكة المصرية الألمانية مما يساهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار فى المنطقة.

جدير بالذكر أن السفير شولتس يسعى إلى التركيز على تعزيز التبادل الدبلوماسى والاقتصادى والثقافى بين البلدين لا سيما التعاون فى مجالات الطاقة المتعددة والتعليم.