شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه نصيحة مهمة لمرضى الكلى فى السحور والفطار.. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن لمرضى الكلى شرب كوب أو اثنين من الشاي في الفترة ما بين الإفطار والسحور مع مراعاة كمية السكر المضافة حفاظًا على صحتهم.

حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى الضغط والسكر والكلى من تناول العرقسوس كونه مضرا بصحتهم، حيث قالت وزارة الصحة تناول العرقسوس بالنسبة لمرضى الكلى والضغط والسكر يسبب مشاكل صحية خطيرة لهم.

1. ارتفاع ضغط الدم

• العرقسوس بيحتوي على مادة الجليسريزين (Glycyrrhizin)، اللي بتسبب احتباس الصوديوم والمياه في الجسم، وده بيرفع ضغط الدم.

• خطر جدًا لمرضى ارتفاع الضغط لأنه يسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

2. مشاكل الكلى

• احتباس السوائل وزيادة نسبة الصوديوم تضغط على الكلى، ما يسبب فشل كلوي أو يزيد من تدهور الحالة للي عندهم مشاكل مزمنة في الكلى.

• العرقسوس بيقلل مستويات البوتاسيوم في الدم، ما يؤدي لمضاعفات خطيرة زي عدم انتظام ضربات القلب.

3. تأثيره على مرضى السكري

• العرقسوس بيحتوي على سكريات طبيعية ترفع مستوى السكر في الدم، وده خطر على مرضى السكري.

• تأثيره على توازن السوائل والأملاح يجعل الجسم أكتر عرضة لمضاعفات السكري.

4. تأثيره على القلب

•بسبب نقص البوتاسيوم واحتباس السوائل، العرقسوس ما يسبب عدم انتظام ضربات القلب