شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم معرضًا خيريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، المعرض الخيري بالتعاون مع مؤسسة خاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد الكلية.

يأتي هذا المعرض في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرص كلية الفنون التطبيقية على دعم طلابها والعاملين بها من خلال توفير احتياجاتهم بأسعار رمزية.

ويهدف المعرض، الذي استمر على مدار يومين، إلى توفير ملابس وحقائب بأسعار مخفضة تتيح للطلاب والعاملين الاستفادة منها بسهولة، وذلك تخفيفًا للأعباء الاقتصادية عنهم.

وأكد الدكتور شريف حسن عبد السلام أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الكلية بتعزيز دورها المجتمعي إلى جانب دورها الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لدعم المبادرات التي تعزز روح التعاون والتكافل داخل المجتمع الجامعي.

شهد افتتاح المعرض حضور الدكتورة مروة خفاجي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة محسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسط تفاعل كبير من الطلاب والعاملين الذين أشادوا بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الكلية بهدف دعم طلابها والمجتمع الجامعي، تأكيدًا على دورها في تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التكافل والتعاون بين أفرادها.