شكرا لقرائتكم خبر عن على المصيلحى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. بدأ بصداع في أكتوبر 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحولت منصات التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية إلى ساحة دعم ودعاء للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان خلال حضوره ندوة بمركز شباب أبو كبير.

ظهر على مصيلحي خلال اللقاء بملامح شاحبة وجسد هزيل، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين أهالي الشرقية، وأعرب عن امتنانه لأهل مسقط رأسه، موضحًا أن غيابه عنهم طوال الأشهر الماضية كان بسبب خضوعه للعلاج الكيماوي.

وكشف أنه اكتشف إصابته بالمرض بالصدفة، بعد تعرضه لصداع شديد في 6 أكتوبر 2024، حيث أظهرت الفحوصات وجود ارتشاح بالمخ وإصابته بسرطان الرئة.

وأوضح أنه خضع لست جلسات من العلاج الكيماوي تحت إشراف أساتذة الأورام بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى معاناته من الأعراض الجانبية مثل الغثيان، القيء، ونقص المناعة، التي منعته من التواصل مع محبيه.

وأكد أنه بدأ حاليًا مرحلة العلاج المناعي، مضيفًا أن آخر الفحوصات أظهرت اختفاء الورم من الرئة.



الدكتور علي المصيلحي خلال الاحتفالية



الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق



تكريم المتميزين