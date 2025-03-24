شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق نهاية مايو المقبل حسب المواعيد التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ووجه سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مديري عموم الإدارات التعليمية، بالالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، والتنسيق الفوري بين الإدارات التعليمية ومراكز توزيع الأسئلة، والتأكيد على عدم وجود أي أوراق ناقصة داخل المظاريف.

ونبه على متابعة الصيانة البسيطة باللجان والتأكد من سلامة الإنارة والتهوية، ومراجعة الكثافات داخل اللجان ومراعاة المعايير الصحية والوقائية، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول إلى اللجان منعًا باتًا.

وأوضح أن المعلم المكلف بالملاحظة أو التصحيح أو الرصد، مؤتمن على ضمير الأمة، ومكلف برسالة لا تقل أهمية عن أي منصب قيادي، مؤكدًا أن المحاسبة ستُفعّل بحق أي تقصير يُخلّ بسير الامتحان أو يُضر بحقوق الطلاب.

ودعا إلى تغليب روح الانضباط والإيجابية، واليقظة الكاملة داخل كل لجنة، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية في حال حدوث أي طارئ.

وشدد على أن الامتحانات لا تختبر الطلاب فحسب، بل تختبر جاهزية الإدارة، وانضباط المدارس، ودقة الأداء من القاعدة إلى القمة، مؤكدًا أن كل طالب له علينا حق في بيئة آمنة، وورقة منتظمة، ومراقب منتبه.



