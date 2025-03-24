شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 65 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 8 سفن أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( EDFU ) و التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح القطاع العام، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36955 طن تشمل : 5708 طن يوريا و 1120 طن اسمنت معبأ و 1600 طن علف بنجر و 28527 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39099 طن تشمل : 4740 طن ذرة و 5038 طن قمح و 877 طن خشب زان و 4482 طن حديد و 10362 طن فول و 13200 طن فول صويا و 400 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1208 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118604 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 65320 طنًا .



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح متجه إلى صوامع اسيوط، و عدد 8 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 5480 طن ) من القمح متجهة إلى صومعة امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 حركة .