شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 65 ألف طن قمح قادمة من روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 24 مارس 2025 12:33 م
أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 8 سفن أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة ( EDFU ) و التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح القطاع العام، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36955 طن تشمل : 5708 طن يوريا و 1120 طن اسمنت معبأ و 1600 طن علف بنجر و 28527 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39099 طن تشمل : 4740 طن ذرة و 5038 طن قمح و 877 طن خشب زان و 4482 طن حديد و 10362 طن فول و 13200 طن فول صويا و 400 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1208 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118604 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 65320 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح متجه إلى صوامع اسيوط، و عدد 8 وحدات نهرية ( بارج ) بعد أن قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 5480 طن ) من القمح متجهة إلى صومعة امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 حركة .
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