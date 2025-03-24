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ذوي القدرات الخاصة يشكرون وزارة الداخلية فى إفطار نادي الشرطة

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ذوي القدرات الخاصة يشكرون وزارة الداخلية فى إفطار نادي الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الإثنين، 24 مارس 2025 11:42 ص

ساهمت وزارة الداخلية في رسم البسمة على وجوه ذوي القدرات الخاصة من خلال الافطار الذي نظمته لهم بنادى الشرطة بالجزيرة، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المناسبات.

وقد كان لتلك الإحتفالية بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور عليهم، كما أعرب القائمين على المؤسسة عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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