شكرا لقرائتكم خبر عن ذوي القدرات الخاصة يشكرون وزارة الداخلية فى إفطار نادي الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت وزارة الداخلية في رسم البسمة على وجوه ذوي القدرات الخاصة من خلال الافطار الذي نظمته لهم بنادى الشرطة بالجزيرة، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المناسبات.

وقد كان لتلك الإحتفالية بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور عليهم، كما أعرب القائمين على المؤسسة عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف المجتمع.