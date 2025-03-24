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تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور

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  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 1/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 2/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 3/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 4/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 5/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 6/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 7/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 8/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 9/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 10/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 11/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 12/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 13/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 14/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 15/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 16/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 17/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 18/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 19/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 20/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 21/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 22/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 23/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 24/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 25/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 26/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 27/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 28/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 29/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 30/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 31/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 32/33
  • تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق.. صور 33/33

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القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة مسجد جنة الفردوس بكمبوند جنة مصر بمدينة الشروق، حفظة القرآن الكريم، فى ختام المسابقة الرمضانية ، بقيمة جوائز بلغت 50 ألف جنيه، حيث انقسمت المسابقة لعدة مستويات، وذلك فى حضور الداعية الأزهرى الدكتور أحمد المالكى، والشيخ إبراهيم سبت، إمام مسجد جنة الفردوس، وأولياء الأمور، ومجلس إدارة مسجد جنة الفردوس.

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صورة جماعية للمكرمين 

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جانب من التكريم

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تكريم محفظين القران

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تكريم الشيخ محمد جاد الازهرى

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تكريم الدكتور احمد المالكى

 

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تكريم الدكتور احمد المالكى 

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تكريم الدكتور احمد محمود هلال 

 

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تكريم امين المسجد طه سيد 

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تكريم المهند ابراهيم صبرى 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم محفظى القران الكريم

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تكريم حفظة القران الكريم

 

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تكريم حفظة القران الكريم

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جانب من التكريم

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التكريم

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حفظة القران الكريم

 

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