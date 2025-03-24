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أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل

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  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 5/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 6/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 7/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 8/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 9/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 10/20
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  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 14/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 15/20
  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 16/20
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  • أفخم القطارات المصرية.. شاهد عربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها بالكامل 18/20
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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

الإثنين، 24 مارس 2025 12:06 م

تعمل وزارة النقل على تحسين الخدمات المقدمة لركاب قطارات السكة الحديد بشكل مستمر، وقطارات النوم من بين القطارات التى تعد أفخم قطارات السكة الحديد، ويجرى الآن تحديث وإعادة تأهيل العربات بالكامل، وذلك من خلال المصنع الإسبانى الجديد الذى تم إنشاؤه بمجمع ورش كوم أبو راضى فى بنى سويف، بالتعاون مع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

اثاث العربة
اثاث العربة

وشملت أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج، بشكل مميز وذلك بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

البوفية
البوفية

وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 2 عربة "عربة نوم + عربة نادى"، بالكامل كنموذج لإعادة تأهيل 65 عربة نوم ونادى أسبانى قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع مصنع كولواى، لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتشكل هاتين العربتين أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

العربة
العربة

ومن المخطط أن يتوالى الانتهاء من قطار نوم مكون من 10 عربات (9 نوم - عربة نادي ) كل 3 شهور ليتم إدخاله الخدمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين خاصة وأنه تم إعادة تصميم العربة لمواكبة أحدث عربات النوم الموجودة والعاملة بالسوق العالمي.

الكابينة ملحق بها حمام
الكابينة ملحق بها حمام

ودخلت عربات قطارات النوم الخدمة كعربات للركاب خلال فترة الثمانينيات ثم تم تحويلها إلى عربة نوم عام 1993م، واستمرت في التشغيل كعربات نوم حتى تم التعاقد مع شركة كولواي في 4/ 12 / 2023 وبدأ إنشاء المصنع حينها، وبدأ أول إنتاج له لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم في 23 مارس 2025.

الكراسى يمكن تحويلها لسرير
الكراسى يمكن تحويلها لسرير

وتبلغ تكلفة استيراد عربة قطار النوم الجديدة مليون ونصف يورو تقريبا، بينما تتكلف إعادة تأهيل العربة الواحدة من هذه العربات وفق أحدث المواصفات العالمية بما يعادل مبلغ 329 ألف يورو، بما يمثل حوالي 22 % من ثمن العربة الجديدة، ويسدد 70% منها بالجنيه المصري.

بوفية العربة
بوفية العربة

وأشار الوزير، إلى أن إنشاء مصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية، يجسد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لإنجاز هذا الملف الهام وهو ملف توطين مختلف الصناعات ويأتي ضمن سلسلة التنسيقات التي قامت بها وزارة النقل من خلال التواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، وتم فى هذا الإطار التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

تجديد شامل (2)
تجديد شامل 

 

تجديد شامل
تجديد شامل

 

تجديد عربة النادي
تجديد عربة النادي

 

تجهيزات الكابينة
تجهيزات الكابينة

 

حامل المتعلقات
حامل المتعلقات

 

ستائر العربة
ستائر العربة

 

شكل العربة من الخارج
شكل العربة من الخارج

 

شكل العربة
شكل العربة

 

طاولات العربة
طاولات العربة

 

عربة القطار
عربة القطار

 

عربة النادي
عربة النادي

 

قطار النوم
قطار النوم

 

كابينة قطار النوم
كابينة قطار النوم

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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